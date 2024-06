Mais de 45 mil espécies de animais e vegetais estão em risco de extinção

Mais de 45 mil espécies estão em risco de extinção atualmente. A atualização da Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas divulgada pela UICN esta quinta-feira inclui dados de 163.040 espécies animais e vegetais — mais 6.000 do que no ano passado - das quais 45.321 estão ameaçadas de extinção. Com o número número, o Barómetro da Vida ultrapassa o seu objetivo que era de avaliar 160 mil espécies. Contudo, as más notícias não atingem todas as espécies: o lince ibérico passou de Ameaçado para Vulnerável na Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas, continuando a recuperação de uma situação de quase extinção graças aos esforços de conservação. Os cactos Copiapoa, do deserto de Atacama, no Chile, o elefante de Bornéu, no Brunei, e o lagarto gigante da Gran Canária, em Espanha, estão entre as espécies mais ameaçadas, segundo a IUCN. O elefante de Bornéu, por exemplo, foi um dos animais considerado como estando "Em Perigo de extinção", devido a ameaças de atividades humanas. Estima-se que, na natureza, sobrevivem apenas cerca de 1.000 destes animais. Além destes elefantes, também as cobras invasoras estão a levar os répteis endémicos das Ilhas Canárias e de Ibiza à extinção. Já quanto aos cactos de Copiapoa, do deserto de Atacama, no Chile, também está em risco devido ao comércio ilegal e às alterações climáticas. Elefante de Bornéu Em Perigo

Atualmente, existem cerca de 1.000 elefantes do Bornéu em estado selvagem. A população diminuiu nos últimos 75 anos, principalmente devido à desflorestação extensiva nas florestas do Bornéu, que destruiu grande parte do seu habitat. De acordo com o relatório do UINC, devido ao crescimento da população humana em Sabah, os elefantes foram obrigados a aceder a zonas dominadas pelo homem em busca de alimentos, podendo também causar danos às culturas e serem alvos de abate por retaliação.

"A perda de habitat, combinada com o conflito entre as pessoas e a vida selvagem, continua a representar uma ameaça tanto para a vida selvagem como para as comunidades que vivem ao seu lado - e este facto foi sublinhado pela avaliação dos elefantes asiáticos do Bornéu como ameaçados de extinção", afirmou Mike Hoffmann, diretor de recuperação da Vida Selvagem da ZSL. Hoffmann destaca ainda a necessidade de trabalhar com as comunidades locais para "compreender os desafios que enfrentam e apoiá-las" para que possam "coexistir pacificamente com a vida selvagem".

O relatório acrescenta ainda que, a agricultura (especialmente a extração do óleo de palma), as plantações de madeira, a exploração mineira e projetos de infraestruturas também ameaçam habitats destes elefantes de Bornéu. Mas, além das ameaças ao habitat, a caça furtiva para tráfico de marfim, a ingestão acidental de produtos agroquímicos e as colisões de veículos são também motivos de preocupação. "Esta última atualização da Lista Vermelha da IUCN inclui milhares de avaliações de árvores, incluindo muitas espécies nativas do Bornéu. A diversidade de espécies de árvores existentes no Bornéu proporciona habitats vitais para aves e mamíferos, mas muitas estão ameaçadas de extinção", afirmou Kathryn Fowler, responsável pela conservação do Botanic Gardens Conservation International.

Répteis na Gran Canaria e em Ibiza ameaçadas por cobras invasoras

As espécies de répteis da Gran Canaria estão a diminuir significativamente devido a cobras invasoras. A lagartixa gigante da Gran Canaria (Gallotia stehlini) passou de "Menos Preocupante" para "Criticamente em Perigo" e a doninha da Gran Canaria (Chalcides sexlineatus) de "Menos Preocupante" para "Em Perigo". Estes animais são presas de uma espécie invasora: a cobra-rei da Califórnia (Lampropeltis californiae), que foi introduzida na ilha em 1998. O número de lagartixas gigantes e de lagartos da Gran Canaria diminuíram em mais de metade desde 2014. A lagartixa de parede de Ibiza (Podarcis pityusensis) passou de "Quase Ameaçada" para "Em Perigo", tendo a sua população diminuído 50% desde 2010 devido a outra cobra invasora.

Cactos Copiapoa são cobiçados como plantas decorativas

Cerca de 82% das espécies de cactos Copiapoa, do deserto de Atacama, no Chile, estão atualmente em risco de extinção. Em 2013, eram cerca de 55%. Estes catos, endémicos do deserto costeiro de Atacama, tornaram-se numa moda como plantas decorativas na Europa e na Ásia, o que gerou um aumento do comércio ilegal, segundo o UICN, também motivado pelas redes sociais, onde estas plantas são muitas vezes exibidas. Os contrabandistas também passaram a ter um acesso mais fácil ao habitat destas plantas devido à expansão de estradas e à construção de habitações na zona. "Os cactos e as suculentas de todo o mundo têm atualmente uma procura excecionalmente elevada como espécies ornamentais, o que agrava as ameaças contínuas das alterações do coberto vegetal e das pressões relacionadas com o clima", afirmou o Dr. Steven Bachman, líder de investigação - Avaliação e Análise da Conservação no Royal Botanic Gardens, Kew. Além do comércio ilegal, os cactos também são ameaçados pelas alterações climáticas, já que o nevoeiro oceânico de que necessitam para se hidratarem se desloca com as alterações da temperatura global. Para o UICN, o cultivo da copiapoa em estufas pode ser uma alternativa sustentável para o fornecimento de cactos ao mercado mundial. "Como mostra a atualização da Lista Vermelha, a biodiversidade enfrenta pressões crescentes, desde a caça furtiva, às alterações climáticas e à propagação de espécies invasoras. Felizmente, a Lista Vermelha também aponta soluções. Com uma ação de conservação sustentada, colaborativa e baseada na ciência a uma escala suficiente, podemos retirar as espécies do limiar da extinção", afirmou a Dra. Grethel Aguilar, diretora-geral da UICN.

Lince ibérico passou de Ameaçado para Vulnerável