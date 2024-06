Golpe de Estado falha na Bolívia. General foi detido

O general Juan Jose Zuniga tinha sido recentemente removido do cargo de comandante do Exército.

Uma testemunha citada pela agência Reuters confirma a detenção do general Juan Jose Zuniga pelas forças de segurança leais ao Presidente Luis Arce.

A detenção aconteceu horas depois da invasão do palácio presidencial, na capital La Paz, por parte de um grupo de militares.

O general Juan Jose Zuniga, ex-comandante do Exército e líder de uma tentativa de golpe de Estado na Bolívia , foi detido esta quarta-feira, avança a agência Reuters.

Um grupo de militares tomou a Praça Murillo, no coração de La Paz, e tomou de assalto o palácio presidencial.

"Hoje o país enfrenta uma tentativa de golpe de Estado. Hoje o país enfrenta mais uma vez interesses para que a democracia na Bolívia seja interrompida", declarou o Presidente Luis Arce, em comentários proferidos no palácio presidencial, com soldados armados do lado de fora.

“O povo boliviano está convocado. Precisamos que o povo boliviano se organize e se mobilize contra o golpe de Estado em favor da democracia”, apelou o chefe de Estado.

Os revoltosos acabaram por se retirar ao fim de algumas horas de impasse e a polícia recuperou o controlo da Praça Murillo.

Após a tentativa de golpe de Estado, o Presidente deu posse a um novo comandante militar, José Wilson Sanchez, que apelou à calma e a que a ordem seja restaurada.

“Ordeno que todo o pessoal mobilizado nas ruas regresse às suas unidades”, disse Sanchez. “Acreditamos que o sangue dos nossos soldados não foi derramado”, sublinhou o novo comandante das forças armadas.