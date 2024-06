Costa na Europa é "mais-valia", especialmente pela "sensibilidade" por países do Sul

"Quando forem discutir o novo Quadro Financeiro Plurianual, em junho do próximo ano, o facto de António Costa ser um ex-primeiro-ministro de um país do sul traz para este debate essa sensibilidade", explica.

A eurodeputada Margarida Marques considera que se António Costa assumir a presidência do Conselho Europeu, essa será uma "mais-valia" para Portugal porque o antigo primeiro-ministro traz consigo uma "sensibilidade" por países do Sul da Europa.

O alargamento da União, as guerras na Ucrânia e no Médio Oriente, as migrações, o crescimento dos populistas na família europeia são alguns dos desafios que se colocam. Margarida Marques sublinha que o momento é particularmente "complexo" e António Costa não terá tarefa fácil, se o seu nome for "carimbado".

A eurodeputada nota, contudo, que é essa a principal razão da escolha de Costa: depois de algumas lideranças "relativamente cinzentas", o momento exige uma personalidade mais forte à frente do Conselho Europeu.

"Tem um perfil interventivo que é capaz de propor propostas e procurar compromissos. A complexidade exige uma pessoa com o perfil de António Costa", sentencia.