Altos cargos da UE. Líderes dos 27 chegaram ao prato principal no jantar do Conselho Europeu

A nomeação dos altos cargos da União Europeia é um dos dossiers da reunião do Conselho Europeu , que arrancou esta quinta-feira, em Bruxelas. Os líderes dos 27 já chegaram ao prato principal no jantar desta quinta-feira à noite.

PPE, Socialistas e Liberais negociaram entre si. Em síntese, querem propor ao Parlamento Europeu que viabilize um novo mandato para Ursula von der Leyen, como presidente da Comissão; querem indicar Kaja Kallas para lider da diplomacia europeia - cargo que também necessita do visto prévio de Estrasburgo - e António Costa para a presidência do Conselho Europeu.

O pacote foi negociado em conjunto mas, na realidade, a ser aprovado nas próximas horas o nome do ex-primeiro-ministro português será essa a única decisão "sem volta atrás", no dossier dos altos cargos da União. Ao contrário dos outros cargos, a nomeação do presidente do Conselho não tem que passar pelo crivo dos eurodeputados.

Será, contudo, importante que ninguém saia descontente do jantar. Se for uma decisão consensual haverá menos riscos de um “xeque-mate” a Von der Leyen, em meados de julho, no Parlamento Europeu.