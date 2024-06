Militares invadem palácio do Presidente da Bolívia

Um golpe de estado pode estar iminente na Bolívia. Elementos das forças armadas do país sul-americano assumiram esta quarta-feira o controlo da praça central da capital, investindo com um veículo blindado contra a entrada do palácio presidencial e invadindo o edifício.

Ao longo do dia, foram sendo compartilhados diversos vídeos em que se veem soldados fortemente armados e veículos blindados reunidos na Plaza Murillo, no centro da capital. O presidente Arce reagiu inicialmente no X, denunciando a mobilização das unidades do exército e pedindo que a democracia fosse respeitada.

O antigo líder Evo Morales, que liderou o país entre 2006 e 2019 e se incompatibilizou com o atual presidente, embora ambos sejam oriundos do mesmo partido, o Movimento ao Socialismo (MAS), anunciou uma mobilização nacional dos seus apoiantes para apoiar a democracia. “Não permitiremos que as forças armadas violem a democracia e intimidem as pessoas”, declarou.

Morales acusou Zuniga de tentar encenar um golpe e anunciou uma paralisação geral dos trabalhadores que deverá incluir o bloqueio de estradas.