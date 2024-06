Deixando de lado a roda dos nomes, sobram as políticas que a nova Comissão Europeia vai ter que seguir. Ricardo Borges de Castro, que trabalha para o influente European Policy Centre (EPC), ajuda a alinhavar um roteiro para os próximos altos cargos da União Europeia e admite que "houve muita apreensão em Bruxelas com o anúncio de eleições em França".

Independentemente dos nomes, qual é a sua expectativa sobre as prioridades do executivo comunitário nos próximos anos?

Vai ser entretanto adotada a Agenda Estratégica 2024-2029 que o Conselho Europeu tem estado a preparar. Aparentemente há três grandes áreas. A primeira tem a ver com a segurança e com a defesa, para aumentar a capacidade da União Europeia de se defender, já que estamos num contexto de guerra no continente europeu. É tudo aquilo que são áreas ligadas ao poder efetivo.

Outra prioridade será chamada de "prosperidade", que se relaciona com a capacidade industrial da União Europeia, com a competitividade e o crescimento económico, com áreas muito faladas hoje em dia, da competição Internacional, tecnologias de fronteira ou de ponta, como a inteligência artificial ou a computação quântica.

E depois, em princípio, haverá uma terceira prioridade, que tem a ver com o Estado de Direito e com as questões sociais.

Diria que as áreas da segurança e defesa, alargamento, competitividade, política industrial, agricultura e as questões do Estado de Direito vão ser questões fundamentais.