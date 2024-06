Espanha anuncia início de processo de desmantelamento da central nuclear de Almaraz

Veja também:

A empresa pública espanhola Enresa, responsável pela gestão dos resíduos radioativos, anunciou o início do processo de concurso para serviços de engenharia destinados ao desmantelamento da central nuclear de Almaraz, situada na província de Cáceres.

Segundo a agência de notícias espanhola EFE, a Plataforma de Contratação Pública incluiu na terça-feira, o anúncio prévio deste concurso, cujo orçamento base é de 28 milhões de euros e um prazo de execução de cinco anos.

O objeto do contrato é a prestação do serviço de engenharia para o desmantelamento da central nuclear de Almaraz, situada na província de Cáceres, com vista à realização dos estudos e engenharia da conceção, especificações e projetos de obra e à elaboração da documentação para a autorização da mesma.

De acordo com o programa de operação e desmantelamento de instalações nucleares em Espanha, incluído no VII Plano Geral de Resíduos Radioativos, as datas de cessação de funcionamento das Unidades I e II de Almaraz estão previstas para novembro de 2027 e outubro de 2028, respetivamente.

Segundo notícia a EFE, a partir destas datas, será aberto um prazo de três anos para realizar a transferência de propriedade da central, atualmente nas mãos da Iberdrola, Endesa e Naturgy, para a Enresa para tratar de aspetos do desmantelamento, cujo prazo decorre nos 10 anos seguintes, ou seja, entre 2030 e 2041.