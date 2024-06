Português praticante de paddle encontrado morto em Espanha

O corpo de um português, de 34 anos, que desapareceu no domingo nas águas da albufeira de Barasona (Huesca), no nordeste de Espanha, enquanto praticava "paddle", foi encontrado esta segunda-feira, adiantaram as autoridades espanholas.

De acordo com a agência Efe, que cita autoridades locais, a vítima é um homem de 34 anos, de nacionalidade portuguesa, que se afogou após cair da prancha onde realizava esta atividade em que o atleta, em pé sobre a prancha, desliza na água com a ajuda de um remo.

As mesmas fontes detalharam que o corpo foi encontrado a 3,5 metros de profundidade.

Após a sua localização e identificação, o corpo foi transportado para os gabinetes do Instituto de Medicina Legal de Huesca para ser submetido a autópsia, enquanto os agentes da Polícia Judiciária da Guarda Civil continuam a investigação do caso.

Os meios para busca e resgate foram ativados no domingo, após o alerta pelas 18h19 (17h19 em Lisboa) dado por testemunhas.

As operações de busca culminaram por volta das 10h10 desta segunda-feira, com a localização do corpo do português.