​Pelo menos cinco mortos em protesto contra aumento de impostos no Quénia

Pelo menos cinco pessoas morreram e dezenas ficaram feridas esta terça-feira, no Quénia, quando a polícia abriu fogo contra manifestantes que invadiram o Parlamento em Nairobi.

Os manifestantes conseguiram entrar na sala do Senado e incendiaram edifícios no complexo do Parlamento.

As forças de segurança, que foram surpreendidas pelos protestos violentos, responderam com disparos de armas de fogo e de gás lacrimogéneo para dispersar a multidão.

Os deputados foram retirados do edifício através do sistema de tuneis, avança a imprensa local.