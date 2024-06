Morreu Shifty Shellshock, vocalista dos Crazy Town

O vocalista da banda Crazy Town, Shifty Shellshock, morreu esta segunda-feira. O cantor norte-americano tinha 49 anos.

O músico, cujo nome de nascimento era Seth Binzer, foi encontrado morto na sua casa em Los Angeles. Até ao momento não foram revelados mais pormenores sobre as circunstâncias da sua morte.

A luta de Shellshock contra as dependências era conhecida e o vocalista chegou a participar em "reality shows" como "Celebrity Rehab", do canal de música VH1, e em "Sober House". Em 2012, foi internado no hospital depois de perder a consciência e esteve em coma. Recentemente, também tinha sido detido por conduzir sob o efeito de álcool em 2022.

Shifty Shellshock fundou a banda Crazy Town em 1995, que acabou por se tornar mais conhecida graças à música "Butterfly", lançada em 1999, no álbum de estreia "The Gift of Game", e que chegou ao top da tabela da Billboard. A banda ainda fez uma digressão com os Red Hot Chili Peppers.

Os Crazy Town separaram-se pouco depois, em 2003, após o seu segundo álbum, "Darkhorse". Shifty Shellshock lançou pouco depois o seu primeiro álbum a solo, "Happy Love Sick", em 2004.