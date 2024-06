​Julian Assange declara-se culpado e deverá ser libertado

O fundador do WikiLeaks, Julian Assange, deverá ser um homem livre na sequência de um acordo com a justiça dos Estados Unidos, avançou esta terça-feira a agência Reuters.



Detido há vários anos no Reino Unido e a aguardar um processo de extradição para os EUA, Julian Assange vai esta semana declarar-se culpado de violar a Lei de Espionagem norte-americana.

Em causa está um crime de conspiração para obter e divulgar documentos confidenciais de defesa nacional dos EUA, de acordo com documentos apresentados no Tribunal Distrital dos EUA para as Ilhas Marianas do Norte.

O acordo judicial vai permitir ao fundador do WikiLeaks deixar o Reino Unido e viajar para a Austrália, a sua terra natal, colocando um ponto final numa longa batalha judicial.

Assange deverá ser condenado a uma pena de cinco anos de prisão, tempo que já cumpriu no Reino Unido. Após a audiência, marcada para quarta-feira, na ilha de Saipan, deverá regressar a casa.

O ativista deixou esta segunda-feira a prisão onde estava detido no Reino Unido e viajou de avião para o estrangeiro, revelou o Wikileaks.

"Julian Assange está livre. Ele deixou a prisão de segurança máxima de Belmarsh na manhã de 24 de junho, depois de ter passado 1.901 dias lá. Ele recebeu autorização do Supremo Tribunal de Londres e foi libertado no aeroporto de Stansted durante a tarde, onde embarcou num avião e partiu do Reino Unido", refere a organização.



Imagens divulgadas nas redes sociais mostram Assange a embarcar num avião.

"Ao regressar à Austrália, agradecemos a todos os que estiveram ao nosso lado, lutaram por nós e permaneceram totalmente empenhados na luta pela sua liberdade. A liberdade de Julian é a nossa liberdade", refere o Wikileaks, em mensagem publicada nas redes sociais.