Julian Assange chega a ilha norte-americana para audiência judicial

Julian Assange chegou esta terça-feira à ilha norte-americana de Saipan, no arquipélago das Marianas do Norte, para uma audiência judicial. O fundador do Wikileaks vai declarar-se culpado e ser libertado, ao abrigo de um acordo com a justiça dos Estados Unidos.

O programador informático e ativista, de 52 anos, deixou Londres na segunda-feira e aterrou em Saipan, no Pacífico. Chegou ao tribunal num automóvel branco.

Vestido com um fato escuro, Julian Assange sorriu ao entrar no edifício, acompanhado pela sua equipa de advogados e pelo embaixador da Austrália nos EUA, Kevin Rudd.

Dezenas de jornalistas de todo o mundo aguardavam pelo fundador do Wikileaks à entrada do tribunal.

Assange concordou em declarar-se culpado de uma única acusação criminal de conspiração para obter e divulgar documentos confidenciais de defesa nacional dos EUA, de acordo com documentos apresentados no Tribunal Distrital dos EUA para as Ilhas Marianas do Norte.