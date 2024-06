Ataque contra a casa do líder do Hamas em Gaza terá feito 10 mortos

Pelo menos 10 membros da família do dirigente político do Hamas, Ismail Haniyeh, incluindo uma irmã, foram mortos na sequência de um ataque israelita, esta terça-feira, no norte da cidade de Gaza, confirmaram fontes palestinianas.

De acordo com as mesmas fontes, citadas pela agência EFE, o ataque atingiu a casa onde a família residia no campo de refugiados de Shati no norte do enclave palestiniano.

O exército israelita afirmou ter atacado na segunda-feira à noite duas estruturas em Shati e Daraj Tuffah, que "estavam a ser utilizadas por terroristas do Hamas, alguns deles envolvidos nos ataques de 07 de outubro" de 2023.

Não é a primeira vez que Israel ataca a casa da família do líder político do Hamas, Ismail Haniyeh, que vive há anos no Qatar.

A zona da casa foi bombardeada em novembro de 2023, sendo que, em maio, Israel matou três filhos e quatro netos do líder do Hamas num outro bombardeamento em Gaza.

Por outro lado, de acordo com o diário palestiniano Filastin, ligado ao Hamas, pelo menos catorze pessoas morreram no ataque desta terça-feira, "incluindo a irmã de Haniye e vários familiares".

Até ao momento, Haniye não comentou as informações sobre o ataque das últimas horas.

Em abril, as autoridades israelitas acusaram uma outra irmã de Haniye -- detida uns dias antes - por "incitamento ao terrorismo" ao elogiar nas redes sociais os ataques de 07 de outubro.

A campanha militar de grande escala de Israel contra Gaza foi projetada após o ataque do Hamas contra território israelita e que fez 1.200 mortos, no dia 07 de outubro de 2023.

Segundo o Hamas, a ofensiva de Israel fez mais de trinta mil mortos em Gaza.