Álcool mata 2,6 milhões de pessoas por ano

Segundo o relatório, 2,6 milhões de mortes foram atribuídas ao álcool em 2019 - as últimas estatísticas disponíveis - ou 4,7% das mortes em todo o mundo naquele ano, representando os homens três quartos dessas mortes.

Uma "certa redução no consumo de álcool e doenças relacionadas desde 2010 em todo o mundo" é também destacada no relatório, assim como "os problemas sociais e de saúde devido ao abuso do álcool continuam a ser inaceitavelmente elevados", sendo os jovens desproporcionalmente afetados.

A maior proporção de mortes atribuíveis ao álcool em 2019, segundo o relatório, ocorre na faixa etária de 20 a 39 anos, com 13% das mortes.

Em média, foram consumidas 27 gramas de álcool por dia em 2019, segundo o relatório, equivalentes a duas taças de vinho, duas cervejas ou duas doses de bebidas destiladas.

"Este nível e frequência de consumo estão associados a maiores riscos de contrair muitas doenças, bem como à mortalidade e incapacidades" que as acompanham, alerta a OMS no documento.

Face aos dados, a OMS alerta para a necessidade urgente de melhorar o acesso a tratamentos de qualidade para perturbações por uso de substâncias, lembrando que em 2019 a proporção de pessoas em contacto com serviços antidroga variou entre menos de 1% e um máximo de 35%, dependendo do país estudado.