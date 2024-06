Incêndio em edifício perto de Moscovo faz oito mortos

Pelo menos, oito pessoas morreram, esta segunda-feira, na sequência de um incêndio num grande edifício de escritórios perto de Moscovo.



De acordo com os serviços de emergência, em declarações à agência estatal Tass, apenas uma pessoa, de 34 anos, terá sido resgatada do incêndio em Fryazino, a cerca de 25 quilómetros da capital.

A vítima foi retirada e levada para o hospital em estado grave e outros dois bombeiros também foram tratados devido a ferimentos sofridos no incêndio.

Segundo informou o governador regional Andrey Vorobyov, duas pessoas morreram ao saltar de uma janela e as outras seis vítimas faleceram quando o escritório se desmoronou.

Funcionários do Ministério das Emergências indicaram que mais de 130 pessoas e dois helicópteros estavam a trabalhar para combater o incêndio. Até ao momento as causas do mesmo não são conhecidas, mas uma testemunha ocular sugeriu que o fogo terá deflagrado no sexto andar do edifício.

Já foi também anunciada a abertura de um processo criminal para investigar o que provocou o incêndio.