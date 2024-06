Centenas de polícias quenianos chegam ao Haiti esta semana

O primeiro contingente de polícias quenianos chega esta semana ao Haiti, país das Caraíbas que enfrenta uma onda de insurreição provocada por gangues.



A informação foi confirmada esta segunda-feira pelo Departamento de Estado norte-americano.

“Esperamos ver mais melhorias mensuráveis na segurança, particularmente no que diz respeito ao acesso à ajuda humanitária e à atividade económica principal”, disse aos jornalistas o porta-voz do Departamento de Estado, Matthew Miller.

O presidente queniano, William Ruto, realizou na segunda-feira uma cerimónia de despedida de 400 agentes que vão integrar o primeiro contingente a ser destacado para o Haiti.

“Esta missão é uma das mais urgentes, importantes e históricas da história da solidariedade global. É uma missão de afirmar os valores universais da comunidade das nações, uma missão de defender a humanidade”, disse William Ruto.

Um segundo grupo de 600 agentes da polícia seguirão mais tarde para o Haiti.

Além do Quénia, também as Bahamas, Barbados, Chade e Bangladesh ofereceram-se para integrar a missão de segurança no Haiti, que deverá contar com 2.500 elementos.

Gangues controlam grande parte de Port-au-Prince, a capital do Haiti, desde o ano passado, sem que a polícia local consiga pôr fim à situação.

Entretanto, esta segunda-feira, um tribunal de Miami, nos Estados Unidos, condenou Germine "Yonyon" Joly, antigo líder de um gangue haitiano, a 35 anos de prisão, por tráfico de armas e branqueamento de dinheiro proveniente de sequestros.