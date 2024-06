Ator de "Piratas das Caraíbas" morre atacado por tubarão

Tamayo Perry, ator do filme "Piratas das Caraíbas", surfista e nadador salvador, morreu este domingo após ser atacado por um tubarão. O incidente aconteceu na ilha de Oahu, no Havai.

Fonte da Divisão de Segurança dos Oceanos de Honolulu, a capital do estado, revelou, em conferência de imprensa, que o ator de 49 anos estava a surfar na costa norte da ilha.

Os serviços de emergência médica foram chamados pelas 13h00, hora local, mas o óbito de Tamayo Perry foi declarado ainda antes de chegar à costa.



Perry representou um dos piratas no quarto filme da saga "Piratas das Caraíbas".

"Piratas das Caraíbas: Por Estranhas Marés" saiu em 2011.

O ator também interpretou personagens nas séries de televisão "Lost" e "Havaii Five-O", bem como nos filmes "Os Anjos de Charlie: Potência Máxima" e "Blue Crush".

De acordo com a BBC, o ator praticava surf há mais de dez anos. Perry era também instrutor de surf e dono na escola Oahu Surfing Experience, e trabalhava como nadador salvador desde 2016, de acordo com a Hawaii News Now.