Grão-duque do Luxemburgo anuncia abdicação. Filho Guilherme assume funções governo em outubro

O grão-duque Henrique do Luxemburgo anunciou este domingo, dia nacional do país, o início do seu processo de abdicação, colocando o filho Guilherme como príncipe regente e pronto a assumir as funções oficiais do governo em outubro.

"Decidi entregar o cargo de lugar-tenente ao príncipe Guilherme em outubro", anunciou Henrique, de 70 anos, num anúncio considerado surpreendente.

"Com todo o meu amor e confiança, desejo-lhe uma liderança feliz. Olhemos para o futuro com otimismo, sabendo que só juntos podemos alcançar grandes feitos", proclamou.

Guilherme, de 42 anos, será proclamado lugar-tenente do grão-duque - um papel semelhante ao de um príncipe regente no Reino Unido - e assumirá plenamente as suas funções depois de ser empossado pelo Parlamento.

Henrique, no entanto, manterá o título de soberano do país, que detém há quase um quarto de século e que recebeu do seu pai, o grão-duque João, em outubro de 2000.

Em declarações à estação pública RTL, o primeiro-ministro luxemburguês, Luc Frieden, admitiu que há já algum tempo que vinha a discutir a transição com o grão-duque Henrique.

"A medida tem o meu total apoio", disse Frieden após o anúncio.

Embora não tenha dado razões precisas para a decisão, o primeiro-ministro explicou que se tratava de um procedimento "tão normal como histórico".

O Luxemburgo, que segue o regime monárquico constitucional, tem uma população de 660 mil habitantes e fica situado entre a França, a Alemanha e a Bélgica.