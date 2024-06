Falha de energia no Aeroporto de Manchester cancela voos

Nas redes sociais, há vários vídeos a circular que mostram as longas filas de passageiros que aguardavam novidades.

Cancelamentos e graves atrasos nos voos afetaram o aeroporto britânico de Manchester, neste domingo. O problema, segundo avançou a Sky News, deveu-se a um corte de energia na área onde se situa o aeroporto e que causou interrupções generalizadas dos voos, disse um porta-voz do aeroporto, citado pela Reuters.

"Quebra de energia no aeroporto de Manchester. Grandes atrasos - sem check-ins, mas estamos todos a ser muito civilizados, até agora", escreve um internauta.

Ao início da manhã, a previsão era de que um número significativo de voos, especialmente dos Terminais 1 e 2, fosse atrasado ou cancelado, segundo a mesma fonte.

A interrupção terá estado relacionada com um problema com o fornecimento de energia e afetou o aeroporto, mas também vários outros edifícios. A energia foi, entretanto, restaurada, mas o impacto afetará os serviços ao longo do dia.

"Aconselha-se que os passageiros que viajem dos Terminais 1 ou 2 entrem em contato com suas companhias aéreas antes de chegar ao aeroporto. Os passageiros que voem do Terminal 3 devem chegar ao aeroporto normalmente, a menos que sejam informados de outra forma pela companhia aérea, mas podem ser afetados por atrasos", explicou o porta-voz do aeroporto.