Ucrânia denuncia ataque maciço russo contra infraestruturas energéticas

O Ministério da Energia ucraniano disse que as forças armadas russas lançaram, na madrugada de sábado, um novo "ataque maciço" contra infraestruturas energéticas no oeste e no sul da Ucrânia.



"As instalações do Ukrenergo [operador ucraniano], nas regiões de Zaporíjia [sul] e Lviv [oeste] ficaram danificadas", disse o ministério, referindo que dois funcionários se encontram hospitalizados em Zaporíjia. Este foi o oitavo ataque maciço a centrais elétricas ucranianas nos últimos três meses, ainda de acordo com o ministério.

As autoridades ucranianas afirmaram na quinta-feira que as infraestruturas energéticas, incluindo uma central elétrica, ficaram danificadas após um forte ataque russo durante a noite, que deixou sete funcionários feridos.

De acordo com o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, a Rússia destruiu metade da capacidade energética da Ucrânia ao intensificar os ataques.

Zelensky apelou na quinta-feira para a instalação de painéis solares e de unidades de armazenamento de energia "em todas as escolas e hospitais, o mais rapidamente possível".

O diretor executivo da operadora DTEK, Maxime Timtchenko, disse que a Ucrânia se arrisca a ser "confrontada com uma grave crise este inverno" se os parceiros ocidentais não ajudarem.

Kiev tem pedido aos aliados apoio para reconstruir a rede de eletricidade - um projeto que exige elevados investimentos - e fornecer mais equipamento de defesa aérea para combater bombardeamentos russos.

Neste contexto, Washington "tomou a decisão difícil mas necessária" de dar prioridade à Ucrânia em relação a outros aliados, no que diz respeito ao fornecimento de mísseis utilizados na defesa aérea.