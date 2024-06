PS critica Governo por adiar reconhecimento da Palestina, ministro acusa socialistas de "flic flac"

No debate de atualidade na Assembleia da República agendado pelo Livre sobre o reconhecimento do Estado da Palestina, a líder parlamentar do PS, Alexandra Leitão, afirmou que o Governo deve "atuar decididamente", argumentando que "se está a construir um consenso internacional em torno da independência da Palestina", que altera as circunstâncias e " impõe que Portugal reconheça já o Estado da Palestina".

O PS criticou esta sexta-feira o Governo por esperar uma unanimidade para o reconhecimento do Estado da Palestina , com o ministro dos Assuntos Parlamentares a acusar os socialistas de um "flic flac", de não terem convicções, apenas conveniências.

O ministro diz que a mudança de posição dos socialistas relativamente ao reconhecimento do Estado da Palestina é uma "ferida na credibilidade do PS" e "não gera confiança junto dos portugueses".

"O PS tem de facto este padrão, que é quase vício, e está a mostrar-nos hoje em dia. O PS não tem convicções, para o PS só existem conveniências, e isso é grave para o nosso sistema político", atirou Pedro Duarte.

Ao longo do debate, as posições à direita foram todas de acordo com a posição do Governo, com o líder parlamentar do Chega a defender as palavras do executivo sobre a importância de um cessar-fogo em vez de "tentar reconhecer estados e mais estados".

Pela IL, Rodrigo Saraiva afirmou que o reconhecimento do Estado palestiniano "não pode ser completamente alheio à dimensão material" e, por isso, os liberais não acreditam "que o reconhecimento individual do Estado da Palestina por parte de Portugal, neste momento, contribua para terminar com o conflito nem levar a uma paz duradoura".

O CDS, por Paulo Núncio, criticou as posições assumidas pelos anteriores governos nesta matéria e sublinhou a necessidade de encontrar "soluções pacíficas e no respeito dos direitos humanos de todos".

À esquerda, Marisa Matias, do BE defendeu que "ainda que de forma totalmente indireta", não reconhecer já o Estado da Palestina é "alimentar aquela que tem sido a ofensiva israelita".

Paula Santos, do PCP, acusou o Governo de revelar "cumplicidade com tudo aquilo que Israel está a fazer contra o povo palestiniano".

O ministro Pedro Duarte acusou os comunistas de não terem "reconhecido o erro histórico" de "suportar regimes sanguinários e autoritários um pouco por todo o globo".

O PAN insistiu no reconhecimento da Palestina e sublinhou que "por mais complexa que a situação seja (...) estamos a falar do genocídio de um povo".

No encerramento do debate, a líder parlamentar do Livre, Isabel Mendes Lopes, emocionou-se e teve que interromper por momentos a sua intervenção quando falava das vítimas do conflito.

"De uma prisão a céu aberto, Gaza passou a ser um inferno a céu aberto. Eu não sei como se reconstrói um país depois dessa destruição. Este trauma demorará gerações a ser ultrapassado, mas sei que é nossa obrigação garantir que há condições para esta reconstrução", na qual Israel deve participar financeiramente, defendeu.

A deputada foi aplaudida por alguns deputados à esquerda do hemiciclo, e saudada de pé pelos três restantes deputados do Livre, entre os quais Jorge Pinto, que utilizava um "keffiyeh", lenço preto e branco, símbolo da causa palestiniana.