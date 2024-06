Os Jogos Olímpicos de Paris podem ser os mais quentes da história. A conclusão é de um estudo da Universidade de Portsmouth, que lança um alerta para as consequências daí decorrentes.

O relatório “Rings of Fire: Heat Risks at the 2024 Paris Olympics” apresenta cinco recomendações para as autoridades desportivas. Entre elas, uma programação inteligente para evitar o calor extremo, bem como programas de reidratação e arrefecimento.

No relatório lembra-se ainda que os Jogos de Tóquio-2020 foram “os mais quentes da história”, com temperaturas acima de 34ºC e humidade de quase 70%, tendo provocado desmaios, vómitos e uso de cadeiras de rodas por atletas. Agora, a expectativa é de que a situação seja parecida ou até pior.

“Os próximos Jogos Olímpicos de Paris estão a chegar, e casos notáveis de calor extremo que prejudicam a saúde e o prazer do espetáculo desportivo têm aumentado nos anos seguintes [após os Jogos de Tóquio]. O facto de os jogos acontecerem durante o alto verão significa que a ameaça de um devastador período de calor é real”, lê-se.

O estudo diz que a temperatura na cidade francesa tem aumentado cada vez todos os anos. Desde 1924, a última vez que Paris foi sede dos Jogos Olímpicos, o calor na capital francesa aumentou em 1,8ºC por ano.

Em 2003, uma vaga de calor em França matou mais de 14 mil pessoas, com temperaturas superiores a 42 graus.