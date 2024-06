Doca flutuante de apoio humanitário a Gaza está novamente em funcionamento

O Pentágono anunciou esta quinta-feira que a doca flutuante ao largo da costa da Faixa de Gaza para a entrega de ajuda humanitária está novamente operacional desde quarta-feira, acrescentando que não há tropas no terreno.

O cais, que tem sido utilizado desde 17 de maio para entregar ajuda humanitária a Gaza, por ordem do Presidente norte-americano Joe Biden, foi retirado na sexta-feira e rebocado para Ashdod, em Israel, para evitar possíveis danos causados pelo mar agitado.

De acordo com a agência espanhola de notícias, a EFE, o porta-voz do Pentágono, o general Pat Ryder, disse numa conferência de imprensa que os engenheiros das Forças de Defesa de Israel (IDF) forneceram o apoio necessário para garantir que o cais estivesse a funcionar e acrescentou que não havia tropas americanas no terreno.

Desde maio, segundo Ryder, foram entregues mais de 4.100 toneladas métricas de material.

"Embora sempre tenha sido nossa intenção que o cais fosse uma solução temporária como parte de um esforço internacional mais vasto para satisfazer as necessidades urgentes do povo palestiniano, não há fim à vista para esta missão neste momento, ao contrário do que afirmam alguns meios de comunicação social", apontou.

A instalação é constituída por duas estruturas: uma doca flutuante onde são atracados os barcos carregados de ajuda humanitária e um passadiço para os camiões que transportam os abastecimentos para terra.

A 23 de maio, foi anunciado que, no início de setembro, as condições do mar poderiam obrigar ao desmantelamento da doca, uma vez que o agravamento das condições do mar tornaria impossível a sua manutenção.