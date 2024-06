Os chimpanzés alteram a alimentação quando estão doentes para se "automedicar". A conclusão é de uma equipa de investigadores internacionais.

Nas florestas do Uganda, cientistas analisaram os comportamentos dos primatas feridos ou doentes para tentar descobrir se estes se estão a "automedicar" com plantas medicinais.

A análise foi feita através da extração de uma amostra da planta que os animais escolhem para comer quando se encontram doentes.

Os investigadores acreditam que os chimpanzés podem até mesmo ajudar na pesquisa de novos medicamentos.

"Não podemos testar as propriedades medicinais de tudo o que existe nestas florestas", afirmou o investigador principal, Elodie Freymann, da Universidade de Oxford. "Por isso, porque não testar as plantas sobre as quais temos esta informação, plantas que os chimpanzés procuram?"

Freymann tem feito uma longa pesquisa sobre o tema, tendo passado os últimos quatro anos a observar duas comunidades de chimpanzés selvagens na Reserva Florestal Central de Budongo. A pesquisa consiste na procura de sinais de dor (sinais claros de que o chimpanzé se encontra ferido) e na recolha de dejetos e urina para avaliar se existem ou não doenças.

Reparou que na situação de doença ou ferimento, os chimpanzés costumam procurar por alimentos incomuns na sua alimentação, como cascas de árvore ou de frutas. Segundo Freymann, este é o tipo de pista comportamental de que andavam à procura.

Recorda sobre uma situação especifica que testemunho, de um macho com a mão completamente ferida, que coxeava em vez de a usar como um apoio, e que buscava apenas fetos para comer. Ao analisar o feto, os investigadores conseguiram perceber que revelava fortes propriedades anti-inflamatórias.

Ao todo, foram recolhidas 17 amostras de 13 espécies diferentes de plantas que foram testadas por Fabien Schultz, da Universidade de Ciências Aplicadas de Neubrandenburg, na Alemanha. Quando obteve o resultado das análises, estas revelaram que cerca de 90% das amostras extraídas combatiam o crescimento bacteriano e que um terço tinha propriedades anti-inflamatórias naturais.

Todos os chimpanzés registados com doenças ou feridas conseguiram recuperar totalmente, no entanto Elodie Freymann esclarece à BBC que, apesar de tudo," não podemos provar a 100% que qualquer um destes casos foi um resultado direto da ingestão destes recursos".

"Mas isso destaca o conhecimento medicinal que pode ser obtido através da observação de outras espécies na natureza e ressalta a necessidade urgente de preservar essas 'farmácias da floresta' para as gerações futuras."