Cheias no Bangladesh afetam dois milhões de pessoas

As chuvas e cheias na Índia causaram diversas inundações generalizadas no Bangladesh e deixaram mais de dois milhões de pessoas encurraladas. Segundo as autoridades, a situação pode vir a piorar.

A agência das Nações Unidas para a infância (UNICEF) estima que entre estes dois milhões de pessoas estão mais de 700 mil crianças e apelou à assistência urgente.

"As crianças são as mais vulneráveis, enfrentam riscos acrescidos de afogamento, subnutrição, doenças mortais transmitidas pela água, o trauma da deslocação e potenciais abusos em abrigos sobrepovoados", advertiu o representante da UNICEF no Bangladesh, Sheldon Yett.

As previsões do Departamento Meteorológico do Bangladesh apontam para novas chuvas torrenciais nos próximos dias que poderão agravar as inundações e provocar deslizamentos de terras nas zonas montanhosas.

Na última quarta-feira os deslizamentos de terras em campos de refugiados no sul do Bangladesh causaram uma dezena de vitimas mortais.

O país está ainda a recuperar de um ciclone que atingiu a faixa costeira do sul no final de maio.

Os funcionários do Ministério da Agricultura afirmam que, se as terras permanecerem submersas pelas cheias por muito tempo, este problema passará a ser uma ameaça para as culturas.

As inundações geraram danos também nas infraestruturas com mais de 810 escolas públicas inundadas, cerca de 500 a serem utilizadas como abrigos e 140 clínicas comunitárias também ficaram submersas, declara a UNICEF.

Os cientistas alegam que o agravamento destes desastres naturais provêm das alterações climáticas.