Atenas fecha parques públicos devido a risco elevado de incêndio

A Proteção Civil da Grécia declarou esta sexta-feira estado de alerta em Atenas devido ao risco extremo de incêndios, e ordenou o encerramento de parques e florestas circundantes devido às altas temperaturas que poderão atingir os 40 graus.

Em outras sete regiões do centro e sul do país, além das ilhas de Lesvos e Chios, as autoridades gregas também alertaram para um risco muito elevado de incêndios.

A partir de hoje, será proibida a circulação de veículos e a permanência de pessoas em parques nacionais, florestas e outras "áreas vulneráveis" nestas áreas, informou a Proteção Civil.

O Corpo de Bombeiros grego registou 64 incêndios em todo o país, das 18h00 locais de quarta-feira até o mesmo horário de quinta-feira, 57 dos quais foram apagados antes de se propagarem.

Segundo o Serviço Meteorológico Nacional (EMY), os ventos fortes podem somar-se às altas temperaturas, o que representa um risco adicional às chamas.

As temperaturas, que nesta altura do ano costumam oscilar entre um mínimo de 20 graus e um máximo de 33 graus, ultrapassaram na semana passada os 40 graus em diversas zonas da Grécia.