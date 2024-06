Guerra na Ucrânia obriga a transferir baleias brancas de Kharkiv para Espanha

Duas baleias brancas foram transferidas esta semana da cidade ucraniana de Kharkiv para Valência, na costa mediterrânica de Espanha. Os biólogos marinhos responsáveis descreveram a operação como um resgate internacional longo e arriscado, segundo o comunicado divulgado pelo L’Oceanogràfic.

As baleias - Plombir, um macho de 15 anos, e Miranda, fêmea de 14 -, chegaram ao famoso complexo do oceanário de Valência na noite de segunda-feira num estado de saúde frágil.

Os dois animais passaram por uma longa viagem em frágeis caixotes de madeira, que começou com uma viagem de 12 horas de Kharkiv até a cidade portuária de Odessa. Os tratadores ucranianos reuniram-se com uma equipa de veterinários do Oceanogràfic, bem como do Aquarium da Geórgia, em Atlanta, e dos parques temáticos SeaWorld.

Após um check-up rápido, as baleias retomaram a viagem até à fronteira com a Moldávia, que atravessaram com a ajuda do Organismo Europeu de Luta Antifraude da União Europeia. De Chisinau, os animais embarcaram num voo de cinco horas para Valência.