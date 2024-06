Ativistas vandalizam jato de Taylor Swift com tinta cor-de-laranja

Durante a madrugada desta quinta-feira, duas ativistas da organização ambientalista Just Stop Oil invadiram uma pista de Aeroporto de Stansted, em Londres, na intenção de pintar jatos privados com tinta laranja. As militantes dirigiram-se propositadamente à zona onde estava estacionado o avião da cantora Taylor Swift.



Jennifer Kowalski e Cole Macdonald entraram no aeroporto internacional através de uma vedação e foram à procura do jato da cantora, que está prevista atuar em Londres nos próximos três dias.

"Jennifer e Cole cortaram a cerca no aeródromo privado de Stansted onde está estacionado o avião de Taylor Swift, exigindo um tratado de emergência para acabar com os combustíveis fósseis antes de 2030", declarou a organização Just Stop Oil.

Depois de terem conseguido entrar na pista do aeroporto, pintaram dois aviões com tinta cor-de-laranja como forma de protesto a respeito da utilização de combustíveis fósseis. As autoridades de Essex anunciaram que as duas mulheres foram detidas pouco depois de invadirem o local.

"O aeroporto e os voos estão a funcionar normalmente", afirmaram as autoridades.



A ação de protesto climática aconteceu depois de um grupo de ativistas, na quarta-feira, ter vandalizado com tinta cor-de-laranja a estrutura pré-histórica Stonehenge.

A Just Stop Oil, que reivindicou a ação, pretendeu assim demonstrar a sua revolta a respeito da utilização de combustíveis fósseis em Inglaterra.