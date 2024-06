Três suspeitos vão ser julgados por conspirar morte de Marielle Franco

Três suspeitos vão ser julgados por ordenarem homicídio da vereadora brasileira Marielle Franco, em 2018.

O Supremo Tribunal Federal do Brasil aceitou a acusação contra um deputado, José "Chiquinho" Brazão, um funcionário do Tribunal de Contas, Domingos Brazão, e e o ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, Rivaldo Barbosa, detidos em março deste ano.

A acusação do Ministério Público foi aceite por unanimidade por parte dos elementos da Primeira Secção do Supremo Tribunal Federal.

A defesa dos suspeitos alega que a "única prova" é a confissão de Ronnie Lessa, ex-polícia que já admitiu ter sido o autor do assassinato.

Marielle Franco e o seu motorista foram baleados fatalmente a 14 de março de 2018.

A polícia de Rio Janeiro terá sido alvo de interferência do poder político. O caso passou a ficar sobre jurisdição federal em 2023, o que acelerou a investigação.