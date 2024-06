Navio atacado por Huthis do Iémen afunda-se no mar Vermelho

Um graneleiro afundou-se dias depois de ter sido atacado pelos rebeldes Huthis do Iémen, numa agressão que terá matado um marinheiro a bordo, disseram esta quarta-feira as autoridades militares britânicas.

O Tutor afundou-se no mar Vermelho, disse o centro militar de operações comerciais marítimas do Reino Unido, UKMTO, num aviso aos marinheiros da região.

"As autoridades militares informam que foram avistados destroços marítimos e petróleo no último local comunicado", referiu. E acrescentou: "Acredita-se que o navio se tenha afundado".

Na segunda-feira, o porta-voz da segurança nacional da Casa Branca, John Kirby, disse que o ataque, há uma semana, matou "um membro da tripulação que veio das Filipinas".

Desde novembro que os Huthis lançaram dezenas de ataques com 'drones' e mísseis contra navios no mar Vermelho e no golfo de Aden, perturbando o comércio marítimo global nesta área estratégica.

Aliados do Irão, os rebeldes do Iémen dizem estar a agir em solidariedade com os palestinianos no contexto da ofensiva iniciada em outubro por Israel contra o movimento islamita Hamas na Faixa de Gaza.

Em dezembro, os Estados Unidos, apoiantes de Israel, criaram uma força multinacional para proteger a navegação no mar Vermelho e lançaram ataques contra os rebeldes no Iémen em janeiro, com a ajuda do Reino Unido.

Mas os ataques não dissuadiram os Huthis, que passaram a ter como alvos navios ligados a Israel, aos Estados Unidos e ao Reino Unido.