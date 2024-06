Hezbollah diz que "nenhum local" de Israel será poupado em caso de guerra

O líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, advertiu esta quarta-feira que "nenhum local" em Israel ficará imune aos mísseis do movimento xiita libanês, caso os dirigentes israelitas decidam concretizar as suas ameaças de atacar o Líbano. "O inimigo sabe perfeitamente que estamos preparados para o pior (...). Sabe que nenhum local (...) será poupado pelos nossos mísseis", assinalou num discurso transmitido pela televisão, acrescentando: "Deve esperar-nos por terra, por mar e por ar". No seu discurso, Nasrallah também ameaçou o Chipre caso a ilha decida disponibilizar os seus aeroportos e bases a Israel em caso de guerra contra o seu movimento no Líbano. "A abertura dos aeroportos e de bases cipriotas ao inimigo israelita para atacar o Líbano significaria que o Governo cipriota é parte integrante da guerra", afirmou. No seu discurso, o clérigo xiita libanês assegurou que a sua formação possui atualmente mais de 100.000 combatentes e revelou que diversos movimentos aliados se ofereceram para enviar milícias ao Líbano para combater Israel.

"Ultrapassámos os 100.000 combatentes e que ultrapassam as necessidades da frente [de combate], incluindo nas piores condições de uma guerra", garantiu Nasrallah. Nesse sentido, acrescentou que os líderes de diversas formações regionais "de resistência" contactaram o Hezbollah para o envio de combatentes para o Líbano, sugestão de momento recusada devido ao "número suficiente de membros" nas suas fileiras. "Dissemos-lhes que o que temos é suficiente, incluindo demais, para a batalha", referiu Nasrallah na sua intervenção. Na terça-feira, o ministro dos Negócios Estrangeiros israelita, Israel Katz, ameaçou o Hezbollah de destruição na sequência de uma "guerra total", num momento em que se intensificam os confrontos transfronteiriços entre o Exército de Telavive e o movimento libanês. "Estamos muito próximo do momento em que decidiremos alterar as regras do jogo contra o Hezbollah e o Líbano. Numa guerra total, o Hezbollah será destruído e o Líbano duramente atingido", afirmou Katz através de um comunicado oficial e numa mensagem publicada na rede social X.

Em paralelo, o Hezbollah confirmou esta quarta-feira a morte de três combatentes na sequência de ataques israelitas no sul do Líbano, e quando um enviado norte-americano regressou a Israel após encontros com responsáveis oficiais libaneses. Os órgãos de comunicação social libaneses referiram-se a múltiplos ataques israelitas ao longo da fronteira e numa região a norte da cidade costeira de Tiro, a cerca de 30 quilómetros da fronteira. O poderoso movimento xiita libanês não especificou o local e o momento da morte dos três combatentes, indicou a estação televisiva Al Manar, vinculada a esta formação, que até agora confirmou cerca de 350 mortos em combate. Por seu turno, os militares israelitas indicaram que dois disparos de lança-foguetes pelo Hezbollah danificaram vários veículos no norte de Israel. Amos Hochstein, enviado especial do Presidente dos Estados Unidos Joe Biden, regressou a Israel após encontros mantidos na terça-feira no Líbano. Não foram reveladas informações sobre eventuais progressos nos esforços para evitar uma guerra em larga escala na região.