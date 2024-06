Grande incêndio nos arredores de Atenas obriga milhares a abandonar a casa

Cerca de 90 bombeiros com 35 camiões, seis aviões e oito helicópteros-cisterna estão a combater as chamas para impedir que cheguem a Kitsi, embora o fogo já tenha queimado algumas casas e empresas nos arredores da localidade, segundo a imprensa local.

As autoridades já ordenaram a evacuação da cidade de Kitsi, com uma população de cerca de 5.000 habitantes, bem como de Labrikia e de três campos de férias escolares na zona.

O incêndio deflagrou às 12h00 locais (10h00 de Portugal continental) perto da cidade de Koropi, cerca de 25 quilómetros a oeste do centro da capital grega, numa zona de matagal baixo.

Um grande incêndio que deflagrou esta quarta-feira nos arredores de Atenas, numa zona de vegetação rasteira, obrigou as autoridades a ordenar a retirada de milhares de pessoas, tendo as chamas já atingido áreas povoadas, indicou um porta-voz dos bombeiros.

A operação de extinção do incêndio está a ser dificultada por ventos fortes, com rajadas de até 90 quilómetros por hora, e as autoridades viram-se obrigadas a cortar a circulação em várias estradas locais.

O presidente da câmara de Saronikos, Dimitris Papachristu, declarou à estação televisiva SKAI que a frente do incêndio é de cerca de 1,5 quilómetros e que, devido às condições meteorológicas adversas, está a ser muito difícil travar a propagação das chamas.

"Este é um dia muito difícil", disse, numa conferência de imprensa, o porta-voz da corporação de bombeiros, Vasilis Varthakogianis, indicando que hoje, a cada dez minutos, deflagra um novo incêndio, embora a maioria deles seja extinta antes de alastrar.