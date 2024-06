Catalunha repetirá eleições se não houver novo governo regional até 26 de agosto

A região espanhola da Catalunha voltará a ter eleições este ano se o parlamento não eleger um novo presidente autonómico até 26 de agosto, anunciou hoje o presidente da assembleia, que confirmou não haver para já candidatos ao cargo.

A Catalunha teve eleições em 12 de maio e, após uma primeira ronda de consultas com os partidos que elegeram deputados, "nenhum candidato mostrou vontade de se submeter a uma investidura dentro dos primeiros dez dias" de legislatura, ou seja, até à próxima terça-feira, revelou Josep Rull, presidente do parlamento catalão, numa declaração em Barcelona.

As leis autonómicas estabelecem um período inicial de dez dias para uma primeira sessão parlamentária de eleição do novo presidente do governo regional (conhecido como Generalitat).

Como não há para já candidatos ao cargo, na próxima terça-feira haverá um plenário em que será formalizado esse vazio e a partir do qual começa a contagem decrescente dos dois meses previstos na lei para ser investido um novo presidente da Generalitat, que termina em 26 de agosto.

Se nesse dia ainda não houver um novo presidente autonómico eleito pelos deputados terão de ser convocadas novas eleições.