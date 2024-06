Ativistas climáticos pintam Stonehenge

Esta quarta-feira ativistas do grupo Just Stop Oil vandalizaram, com tinta cor-de-laranja, a estrutura pré-histórica Stonehenge.

A Just Stop Oil, uma associação ambientalista, pretendeu assim demonstrar a sua revolta a respeito da utilização de combustíveis fósseis em Inglaterra.

Esta chamada de atenção do grupo ambientalista é uma forma de pedido ao próximo Governo do Reino Unido para que descarte os combustíveis fósseis.

“Assinem um acordo para eliminar gradualmente os combustíveis fósseis até 2030”, exigiu o grupo de protesto Just Stop Oil.