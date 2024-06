Pelo menos 13 mortos em ataque israelita a campo de refugiados em Gaza

Pelo menos 13 pessoas morreram durante bombardeamentos israelitas na segunda-feira à noite contra o campo de refugiados de Nuseirat, no centro da Faixa de Gaza, segundo a agência palestiniana Wafa.

"Equipas de resgate recuperaram os corpos de oito pessoas e vários feridos na sequência do ataque à casa da família Al Rai" em Nuseirat, segundo a agência.

As equipas de resgate também "encontraram cinco corpos após um bombardeamento contra vários estabelecimentos comerciais da família Al Madhoun", no campo de Nuseirat.

A agência de notícias palestiniana Wafa também dá conta de atentados bombistas contra o campo de refugiados de Bureij, no centro da Faixa, sem especificar o número de vítimas.

O exército israelita mantém as suas operações contra a cidade de Rafah, no extremo sul da Faixa e na fronteira com o Egito, apesar de ter anunciado no domingo uma "pausa tática" das suas atividades entre a passagem de Kerem Shalom e o Hospital Europeu para permitir a entrada de ajuda humanitária.

A guerra na Faixa de Gaza foi desencadeada por um ataque do Hamas em solo israelita, em 07 de outubro de 2023, que causou cerca de 1.200 mortos e deixou mais de duas centenas de reféns na posse do grupo palestiniano, segundo Telavive.

A ofensiva israelita que se seguiu na Faixa de Gaza provocou mais de 37 mil mortos e uma grave crise humanitária no enclave palestiniano, de acordo com as autoridades locais controladas pelo Hamas.