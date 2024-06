Nada está perdido para António Costa, diz antiga governante

Nada está perdido para António Costa. A convicção é da antiga secretária de Estado dos Assuntos Europeus, Margarida Marques, depois da falta de consenso entre os líderes europeus sobre as nomeações para os altos cargos comunitários.

A antiga governante admite que o nome de António Costa pode ser confirmado já na reunião do Conselho Europeu da próxima semana.

“Se tivesse havido acordo ontem é que eu ficava admirada”, diz.

Nestas declarações à Renascença, a ex-governante assinala que “já estava previsto que a decisão seria tomada no Conselho Europeu da próxima semana, porque está em causa a nomeação do ou da presidente da Comissão Europeia, do presidente do Conselho Europeu e do ou da presidente do Parlamento Europeu”.

“Não é só o cargo. António Costa é todo o pacote”, sublinha.

Questionada sobre se é apenas uma questão de dias até que o nome do António Costa seja confirmado, Margarida Marques mostra-se “confiante que é isso que vai acontecer”.

O jantar de líderes europeus desta segunda-feira à noite terminou sem um acordo sobre o nome de António Costa para presidente do Conselho Europeu e em relação à nomeação de outras personalidades para outros cargos europeus.

Além de António Costa para o Conselho Europeu, em cima da mesa está a recondução da alemã Ursula von der Leyen na Comissão Europeia, da maltesa Roberta Metsola na presidência do Parlamento Europeu e Kaja Kallas, da Estónia, para o cargo de alto representante da UE para as Relações Externas, lugar atualmente ocupado pelo espanhol Josep Borrell.