Maio bate recorde de temperatura global pelo 12.º mês consecutivo

O mês de maio foi o mais quente já registado a nível global com uma temperatura média global de 15.94 °C, 0.65 °C acima do valor médio 1991-2020, indica o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Segundo a informação disponibilizada, maio foi cerca de 1.52 °C mais quente do que a média pré-industrial de 1850-1900.

“Este é o décimo segundo mês consecutivo mais quente já registado para o respetivo mês do ano”, lê-se.

Na Europa, o valor médio da temperatura média do ar foi + 0.88 °C acima do valor médio 1991-2020, sendo o 3.º maio mais quente desde o início dos registos.

As temperaturas estiveram bem acima da média 1991-2020 na maior parte do norte da Europa, embora abaixo da média no oeste da Rússia. Estiveram próximos da média no sul do continente, com valores ligeiramente abaixo em vários países.

Já no Reino Unido deve ser o maio mais quente, num recorde nacional que remonta a 1884, enquanto na Noruega e grande parte da Suécia deve ter sido o segundo maio mais quente já registado. Excecionalmente para maio, a Finlândia teve uma onda de calor na última semana do mês.

Em termos de precipitação, o tempo foi mais húmido que a média em grande parte da Islândia, Reino Unido e Irlanda, centro e maior parte do sudeste da Europa, norte da Península Ibérica e oeste da Rússia.

As fortes chuvas provocaram inundações generalizadas e danos na Alemanha, no Benelux e na Itália, entre outras regiões. Grande parte da Península Ibérica, o Sudoeste de Turquia e uma grande região da Europa Oriental, incluindo o sul da Península Escandinava e os países bálticos, foram mais secos do que a média.

Mês normal em Portugal

Segundo o boletim climatológico do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, em Portugal continental o mês de maio de 2024 foi normal em relação à temperatura do ar e seco em relação à precipitação.

O valor médio da temperatura máxima do ar, 22.18 °C, foi superior à normal com uma anomalia de +1.18°C e o valor médio da temperatura mínima do ar, 10.36 °C, foi - 0.51°C inferior ao valor médio 1981-2010, sendo o 6.º mais baixo desde 2000.

O IPMA assinala que durante o mês verificou-se alguma variabilidade da temperatura do ar, destacando-se por um lado um período no início do mês com valores de temperatura muito abaixo do valor médio mensal (anomalias superiores a -5.0 °C nos dias 1 e 2) e por outro lado um período no final de maio com valores de temperatura máxima muito acima do valor médio (anomalias superiores a +9.0 °C nos dias 30 e 31).

“Ocorreram duas ondas de calor, a primeira entre 7 e 12 de maio, com a duração de 6 dias, e a segunda a partir de dia 27 até aos primeiros dias de junho, com duração máxima de 11 dias”, destaca.

Já em relação à precipitação, foi registado um total de 33.5 mm que corresponde a 54 % do valor médio 1981-2010. Durante o mês, registou-se precipitação mais significativa nos períodos de 1 a 5 e 13 a 16 de maio nas regiões a norte do rio Mondego, em especial no Minho e no Douro Litoral com ocorrência de períodos de chuva ou aguaceiros, por vezes forte e acompanhada de trovoada.

“Verificou-se um aumento da área em seca meteorológica na região Sul e da sua intensidade, com grande parte do distrito de Beja e o sotavento algarvio na classe de seca moderada. No final de maio cerca de 48 % do território estava em seca meteorológica fraca a moderada”, conclui.