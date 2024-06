Guarda costeira grega acusada de atirar migrantes ao mar

A guarda costeira grega terá causado a morte a dezenas de migrantes no Mediterrâneo durante um período de três anos, revela a BBC.

De acordo com a televisão pública britânica, que se fundamenta em testemunhas, em organizações não-governamentais e na guarda costeira turca, nove terão mesmo sido atirados para a água de forma deliberada.

Mais de 40 pessoas terão morrido por terem sido forçadas a sair das águas territoriais gregas, ou levadas de volta para o mar depois de chegarem às ilhas gregas.

Em declarações à BBC, a guarda costeira grega rejeita veementemente todas as acusações de atividades ilegais.

Há muito que o Governo grego é acusado de regressos forçados, empurrando as pessoas de volta para a Turquia, de onde partiram, o que é ilegal à luz do direito internacional.

A investigação da BBC, que resultou no documentário "Dead Calm: Killing in the Med?", partiu de informações de media locais, ONG gregas e da Guarda Costeira da Turquia.

Os 15 casos analisados, datados de maio de 2020 a 2023, terão resultado em 43 mortes. Em cinco deles, os migrantes disseram ter sido lançados diretamente ao mar pelas autoridades gregas. Em quatro, detalharam como desembarcaram nas ilhas - e como foram posteriormente apanhados. As testemunhas dizem ter sido colocadas em botes insufláveis sem motores, que depois esvaziaram ou foram perfurados.

As imagens, filmadas pelo ativista austríaco Fayad Mullas, e já publicadas pelo jornal The New York Times, foram verificadas pela equipa da BBC, que as mostrou a um antigo chefe das operações especiais da Guarda Costeira grega.