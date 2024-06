EUA apelam para fim urgente do conflito entre Hezbollah e Israel

Um enviado especial do Presidente dos Estados Unidos apelou esta terça-feira para o desanuviamento urgente das trocas de tiros entre o Hezbollah libanês e Israel, tendo como pano de fundo a guerra na Faixa de Gaza.

Desde o início da guerra entre Israel e o Hamas, em 07 de outubro, o Hezbollah, que tem o apoio do Irão, tem trocado regularmente tiros com o exército israelita em apoio do aliado palestiniano.