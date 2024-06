Dezenas de mortos e desaparecidos em dois naufrágios no ​Mediterrâneo

O barco tinha partido da Líbia. A bordo trazia migrantes da Síria, Egito, Paquistão e Bangladesh, indicam as Nações Unidas.

Dez pessoas foram encontradas mortas numa embarcação de madeira e meia centena de pessoas foram resgatadas com vida, adianta a organização RESQSHIP, que opera o navio humanitário “Nadir”.

Entre os desaparecidos estão 26 crianças, de acordo com relatos dos sobreviventes divulgados por um responsável da organização humanitária Médicos Sem Fronteiras.

Pelo menos 11 pessoas morreram e mais de 60 estão desaparecidas após o naufrágio de duas embarcações com migrantes, ao largo de Itália.

São mais mil mortos do que o registado em 2022. Ai(...)

O segundo naufrágio aconteceu a 200 quilómetros da costa italiana, quando um barco se incendiou e virou.

Sessenta e quatro pessoas estão dadas como desaparecidas no mar e 11 foram resgatadas com vida e levadas para terra, juntamente com o corpo de uma mulher.

"Famílias inteiras do Afeganistão terão morrido. Deixaram a Turquia há oito dias e estavam a meter água há três ou quatro dias. Não tinha coletes salva-vidas e vários navios não pararam para os ajudar", referem os Médicos Sem Fronteiras.

O Mediterrâneo Central é uma das rotas migratórias mais perigosas do mundo. Mais de 23.500 migrantes morreram ou desapareceram a tentar chegar à Europa por mar desde 2014, de acordo com as Nações Unidas.