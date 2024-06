Blinken avisa China. Apoio ao esforço de guerra da Rússia "tem de acabar"

O secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, denunciou esta terça-feira o apoio da China ao esforço de guerra da Rússia na Ucrânia e defendeu que tal "tem de acabar".

"[A ajuda] permite à Rússia manter a base militar-industrial, manter a máquina de guerra, manter a guerra. Isto tem de acabar", declarou Blinken numa conferência de imprensa conjunta com o secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, em Washington, apontando que cerca de "70% das máquinas importadas pela Rússia" são oriundas da China, tal como "90% dos equipamentos de microeletrónica".

Os Estados Unidos têm vindo intensificar as críticas à China e às empresas chinesas, argumentando que estão a ajudar o esforço de guerra de Moscovo, fornecendo componentes e equipamento para apoiar a indústria de armamento russa, com impacto no campo de batalha na Ucrânia.

A China não fornece armas diretamente à Rússia.

"A China não pode ter as duas coisas. A China não pode continuar a ter relações comerciais normais com os países europeus e, ao mesmo tempo, alimentar a maior guerra a que assistimos na Europa desde a Segunda Guerra Mundial", afirmou, por sua vez, Stoltenberg.