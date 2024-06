Jantar de líderes europeus termina sem acordo sobre António Costa

O jantar de líderes europeus desta segunda-feira à noite terminou sem um acordo sobre o nome de António Costa para presidente do Conselho Europeu e em relação à nomeação de outras personalidades para outros cargos europeus.

A notícia foi avança por duas fontes diplomáticas ao site Politico e confirmada por Charles Michel, o atual presidente do Conselho Europeu, numa declaração aos jornalistas.

Charles Michel sublinha que a decisão sobre os nomes para os altos cargos europeus vai ser fechada na reunião dos chefes de Estado e de Governo europeus, da próxima semana, em Bruxelas.



"Não houve um acordo esta noite. Os partidos políticos fizeram propostas e nos próximos dias teremos oportunidade de trabalhar e preparar as decisões que temos de tomar", sublinhou Charles Michel.

As reuniões bilaterais vão continuar agora nos corredores das instâncias europeias.

O Partido Popular Europeu (PPE), de centro-direita, propôs na reunião informal desta segunda-feira que o cargo de presidente do Conselho Europeu seja dividido por dois políticos, em mandatos de dois anos e meio, avançou o jornal El Pais. Trata-se de uma solução semelhante à alcançada em Portugal para a presidência da Assembleia da República.

Antes do jantar informal dos líderes europeus, o primeiro-ministro português, Luís Montenegro disse esperar que ainda esta segunda-feira fosse possível um acordo de princípio sobre as nomeações para cargos de topo da União Europeia no próximo mandato.

Além de António Costa para o Conselho Europeu, em cima da mesa está a recondução da alemã Ursula von der Leyen na Comissão Europeia, da maltesa Roberta Metsola na presidência do Parlamento Europeu e Kaja Kallas, da Estónia, para o cargo de alto representante da UE para os Negócios Estrangeiros, lugar atualmente ocupado pelo espanhol Josep Borrell.

[em atualização]