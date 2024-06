​Israel reivindica ter desmantelado metade das brigadas do Hamas em Rafah

As forças armadas israelitas reivindicaram esta segunda-feira ter abatido 550 milicianos palestinianos na recente operação militar lançada sobre Rafah, no sul da Faixa de Gaza, desmantelando duas das quatro brigadas de combate que o Hamas tinha na zona.



O exército israelita considera que dos quatro batalhões da Brigada Movimento de Resistência Islâmica (Hamas) de Rafah, dois foram "quase completamente" desmantelados, os batalhões Jabna (sul) e Leste. Os efetivos dos outros dois, Shabura (norte) e Tel Sultan (oeste), terão sido reduzidos na sequência das operações militares, segundo o exército israelita.

O comunicado militar explica que a 162.ª Divisão do Exército combate em Rafah há mais de 40 dias, tendo tomado primeiro os arredores da cidade e depois a passagem que liga a Faixa de Gaza ao Egito, na primeira fase, que começou em maio.

Na segunda fase, afirmaram ter tomado o chamado 'Bairro Brasil' e, na terceira, toda a fronteira com o Egito, o chamado 'Corredor Filadélfia', bem como o 'Bairro Tel Sultan', a noroeste de Rafah.

O exército israelita refere que o número de 550 milicianos mortos baseia-se na contagem que foi confirmada pelas Forças Armadas, pelo que teria de ser adicionado ao dos milicianos mortos nos bombardeamentos contra edifícios e túneis.

Além disso, o exército israelita adverte que alguns "terroristas" podem ter fugido de Rafah antes do lançamento da ofensiva.

Os números não foram confirmados por fontes independentes.

Segundo a versão israelita contida no comunicado, as operações permitiram também encontrar "centenas de foguetes no 'Corredor de Filadélfia'", alguns deles de longo alcance, capazes de atingir o centro de Israel. Nesta zona fronteiriça, prossegue o documento, foram também encontradas 200 entradas de túneis que conduzem a rotas subterrâneas.

Entre eles, pelo menos 25 túneis "longos" que conduzem à fronteira egípcia e alguns que atravessam a região do Sinai. "Estes túneis eram utilizados pelo Hamas para o contrabando de armas", argumenta Israel.

O 'Corredor de Filadélfia' está "sob controlo operacional total" das forças israelitas, tal como o 'Bairro do Brasil' e o 'Bairro NPK' de Rafah, junto aos campos de refugiados de Shabura e Jabna.

Este último é considerado um importante reduto do Hamas, onde dezenas de milicianos foram mortos dentro de túneis, segundo a versão militar israelita.

Nestas operações, a 162.ª Divisão perdeu 22 soldados, oito deles no passado sábado, num ataque a um veículo blindado de transporte de pessoal 'Namer'.