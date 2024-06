Israel. Netanyahu dissolve gabinete de guerra

O primeiro-ministro de Israel dissolveu o gabinete de guerra composto por seis elementos, na sequência da demissão do general Benny Gantz.

O gabinete foi formado pouco depois do início do conflito armado contra o Hamas, que decorre na Faixa de Gaza. Era parte de um governo de união nacional com o partido de Gantz.

Nas últimas semanas, já tinha havido outros nomes, como Gadi Eisenkot a retirar-se do gabinete, fazendo-o perder força e crediblidade.

Este domingo, Netanyahu acusou Benny Gantz de fugir da guerra. Por seu lado, Gantz criticou o governo de Israel por não ter uma estratégia clara para vencer o conflito.

Benjamin Netanyahu deverá agora consultar com um grupo reduzido de ministros, como o seu governante para a Defesa Yoav Gallant.