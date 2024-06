Gastos em armamento nuclear aumentaram 13%

A despesa mundial em armamento nuclear aumentou em 13% ( 10.7 mil milhões de dólares), em 2023, de acordo com os dados da Campanha Internacional para a Abolição de Armas Nucleares.

Este aumento é impulsionado em grande escala pelo aumento acentuado do orçamento de defesa dos Estados Unidos, num momento de grande incerteza mundial causado pela invasão russa à Ucrânia e a guerra Israelo-Palestina no Médio Oriente.

Todas as nove nações com armamento nuclear estão a gastar mais, com os Estados Unidos a gastar 51 mil milhões de dólares, seguidos da China com um gasto total de 11 mil milhões e a Rússia como a terceira nação que mais investe em armamento nuclear com um total de 8.3 mil milhões de dólares.

Nações como o Reino Unido e a França também aumentaram os seus gastos. Por outro lado, Índia, Paquistão e Israel não tem o seu programa nuclear declarado o que complica a falta de transparência.