Cimeira da Ucrânia vê caminho para a paz como incerto

As potências ocidentais e aliados denunciaram a invasão da Ucrânia pela Rússia este domingo, na declaração final da Cimeira para a Paz na Ucrânia, mas não conseguiram persuadir os principais Estados não-alinhados a aderirem ao comunicado, e nenhum país se ofereceu para receber uma segunda cimeira. Mais de 90 países participaram nas conversações de dois dias numa estância alpina suíça, a pedido do presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy, anunciadas como uma "cimeira de paz", apesar de Moscovo não ter sido convidado. A Rússia ridicularizou o evento ao longe. A decisão da China de se manter afastada praticamente garantiu que a cimeira não conseguiria atingir o objetivo da Ucrânia de persuadir os principais países do “Sul global” a juntarem-se no isolamento da Rússia. O Brasil compareceu apenas como “observador”. E, no final, a Índia, a Indonésia, o México, a Arábia Saudita e a África do Sul recusaram juntar as suas assinaturas no comunicado da cimeira, embora algumas questões controversas tenham sido omitidas na esperança de obter um apoio mais amplo. Ainda assim, a conferência proporcionou a Kiev a oportunidade de mostrar o apoio dos aliados ocidentais que diz ser necessário para continuar a lutar contra um inimigo muito maior.

Líderes como a vice-presidente dos EUA, Kamala Harris, o chanceler alemão, Olaf Scholz, e o presidente francês, Emmanuel Macron, reuniram-se no resort no topo da montanha de Bürgenstock. O presidente Joe Biden, que esteve na Europa para outros eventos na semana passada, não compareceu, apesar dos convites públicos de Zelenskiy. Na ausência de um caminho claro para acabar com a guerra, Zelensky enfatizou questões práticas, como a garantia do abastecimento alimentar e a segurança nuclear. A Ucrânia, um dos maiores exportadores de cereais do mundo, frustrou um bloqueio aos seus portos no Mar Negro e também quer construir um consenso em torno da segurança numa central nuclear ocupada pela Rússia. “Hoje o mundo vê que a verdadeira diplomacia não se trata apenas de palavras, trata-se de passos – passos que precisam ser dados para consertar uma situação”, afirmou Zelensky na rede social X. As linhas de frente na Ucrânia quase não se moveram desde o final de 2022, apesar de dezenas de milhares de mortos em ambos os lados numa implacável guerra de trincheiras, os combates mais sangrentos na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Nas observações finais, a presidente suíça, Viola Amherd, alertou que “o caminho a seguir é longo e desafiador”.

A Rússia, como tem feito há semanas, criticou a reunião. "Nenhum dos participantes no 'fórum da paz' sabe o que está a fazer lá e qual é o seu papel," disse Dmitry Medvedev, antigo presidente da Rússia e agora vice-presidente do Conselho de Segurança do país. Países pedem respeito por território ucraniano Após os sucessos iniciais da Ucrânia, que permitiram a Kiev repelir um ataque à capital e recapturar território no primeiro ano da guerra, uma grande contra-ofensiva ucraniana usando tanques doados por países ocidentais fracassou no ano passado. As forças russas ainda detêm um quinto da Ucrânia, e estão novamente a avançar, embora lentamente. Nenhuma conversação de paz foi realizada por mais de dois anos. “Sabemos que a paz na Ucrânia não será alcançada num só passo, será uma jornada”, disse a Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, apelando à “paciência e determinação”. "Não foi uma negociação de paz porque (o presidente da Rússia, Vladimir) Putin não leva a sério o fim da guerra, ele está a insistir na capitulação, ele está a insistir em ceder o território ucraniano - mesmo território que hoje não está ocupado." A declaração final da cimeira apelou à restauração do controlo da Ucrânia sobre a central nuclear de Zaporizhzhia e os seus portos no Mar de Azov. Mas, em linha com os objectivos declarados mais modestos da conferência, omitiu questões mais difíceis sobre como seria um acordo pós-guerra para a Ucrânia, se a Ucrânia poderia aderir à aliança da NATO ou como poderiam funcionar as retiradas de tropas de ambos os lados.