Perto de 4.500 manifestantes em Bruxelas contra resultados da extrema-direita

Perto de 4.500 pessoas manifestaram-se este domingo, em Bruxelas, contra os partidos de extrema-direita, na sequência dos resultados das eleições europeias de 06 a 09 de junho, e para denunciar o fascismo e o racismo na Europa.

A marcha, que teve uma boa participação tendo em conta os registos habituais na Bélgica, decorreu à chuva e reuniu diferentes perfis de manifestantes, segundo a agência noticiosa Belga.

A manifestação começou no Monte das Artes, uma zona central onde se situam os principais museus da cidade, tendo percorrido várias artérias até chegar à Praça do Luxemburgo, situada em frente à sede do Parlamento Europeu, onde foram proferidos discursos pelos organizadores.

A iniciativa foi organizada pela Coordenação Antifascista Belga, que reúne cerca de 20 organizações, movimentos sociais e sindicatos, e que apelou para que seja posto em prática um "projeto de solidariedade social" por parte das instituições para combater o discurso do ódio.

"Perante a magnitude da atual onda reacionária, uma política social e antifascista deve voltar a ser a palavra de ordem. O que era óbvio no final dos regimes fascistas europeus do século passado deve estar de novo na boca de todos: 'Nunca mais'", afirma a Coordenação Antifascista Belga no seu manifesto.