Mbappé alerta que extremismos estão a bater à porta do poder

Kylian Mbappé viu-se este domingo no centro da turbulência política da França na véspera do primeiro jogo da seleção no Euro 2024, descrevendo os acontecimentos tumultuosos do país como um momento crucial para a história francesa.

As perguntas habituais sobre o desafio que a Áustria pode representar no confronto do Grupo D em Dusseldorf foram relegadas para segundo plano na conferência de imprensa pré-jogo, com Mbappé a falar abertamente sobre os seus receios, dizendo que a situação em França “é terrível”.

“Este é um evento nunca visto antes”, disse Mbappé, o talismã da França, aos repórteres. “E é por isso que quero falar com todo o povo francês, mas também com a juventude."

“Somos uma geração que pode fazer a diferença. Vemos que os extremismos estão a bater à porta do poder e temos a oportunidade de moldar o futuro do nosso país", alertou Mbappé.

No sábado, a federação francesa de futebol pediu que a neutralidade da seleção nacional fosse respeitada e que os "Les Bleus" não fossem politizados, após o anúncio do presidente Emmanuel Macron, há uma semana, de convocar eleições legislativas antecipadas para o final de junho, depois de ter sido derrotado nas eleições europeias pelo partido de extrema direita de Marine Le Pen.