Comunicado final de Cimeira para a Paz pede respeito por território da Ucrânia

O documento final deve ser divulgado no domingo, no final da conferência de dois dias em Bürgenstock, no centro da Suíça. O rascunho tem data de 13 de junho.

Texto do projeto de comunicado final da Conferência

"Comunicado Conjunto sobre um Quadro de Paz Suíça,

15 a 16 de junho de 2024

A guerra em curso da Federação Russa contra a Ucrânia continua a causar sofrimento e destruição humana em grande escala, e a criar riscos e crises com repercussões globais para o mundo. Reunimo-nos na Suíça em 15 e 16 de junho de 2024 para melhorar o diálogo de alto nível sobre os caminhos para uma paz abrangente, justa e duradoura para a Ucrânia. Reiterámos as resoluções A/RES/ES-11/1 e A/RES/ES-11/6 adotadas na Assembleia Geral da ONU e sublinhamos o nosso compromisso em defender o Direito Internacional. incluindo a Carta das Nações Unidas.

Esta Cimeira baseou-se nas discussões anteriores que tiveram lugar com base na Fórmula de Paz da Ucrânia e noutras propostas de paz que estão em conformidade com o direito internacional, incluindo a Carta das Nações Unidas.

Apreciamos profundamente a hospitalidade da Suíça e a sua iniciativa de acolher a Cimeira de Alto Nível como expressão do seu firme compromisso em promover a paz e a segurança internacionais.

Tivemos uma troca frutuosa, abrangente e construtiva de vários pontos de vista sobre os caminhos para um quadro para uma paz abrangente, justa e duradoura, baseada no direito internacional, incluindo a Carta das Nações Unidas. Em particular, reafirmamos o nosso compromisso de nos abstermos da ameaça ou o uso da força contra a integridade territorial ou a independência política de qualquer Estado, os princípios de soberania, independência e integridade territorial de todos os Estados, incluindo a Ucrânia, dentro das suas fronteiras internacionalmente reconhecidas, incluindo as águas territoriais, e a resolução de litígios através de meios pacíficos como princípios do direito internacional.

Além disso, temos uma visão comum sobre os seguintes aspectos cruciais:

1) Em primeiro lugar, qualquer utilização de energia nuclear e de instalações nucleares deve ser segura, protegida, protegida e ambientalmente correta. As centrais e instalações nucleares ucranianas, incluindo a Central Nuclear de Zaporizhzhia, devem funcionar de forma segura e protegida sob total controlo soberano da Ucrânia e em conformidade com os princípios da AIEA e sob a sua supervisão.

Qualquer ameaça ou utilização de armas nucleares no contexto da guerra em curso contra a Ucrânia é inadmissível.

2) Em segundo lugar, a segurança alimentar global depende da produção e fornecimento ininterruptos de produtos alimentares. Neste sentido, a navegação comercial livre, plena e segura, bem como o acesso aos portos marítimos nos mares Negro e Azov, são críticos. Ataques a comerciantes navios nos portos e ao longo de toda a rota, bem como contra portos civis e infraestruturas portuárias civis, são inaceitáveis.

A segurança alimentar não deve ser transformada em arma de forma alguma. Os produtos agrícolas ucranianos devem ser fornecidos de forma segura e gratuita a países terceiros interessados.

3) Em terceiro lugar, todos os prisioneiros de guerra devem ser libertados através de uma troca completa. Todas as crianças ucranianas deportadas e deslocadas ilegalmente, e todos os outros civis ucranianos que foram detidos ilegalmente, devem ser devolvidos à Ucrânia.

Acreditamos que alcançar a paz requer o envolvimento e o diálogo entre todas as partes. Decidimos, portanto, tomar medidas concretas no futuro nas áreas acima mencionadas, com maior envolvimento dos representantes de todas as partes.

A Carta das Nações Unidas, incluindo os princípios do respeito pela integridade territorial e soberania de todos os Estados, pode e servirá de base para alcançar uma paz abrangente, justa e duradoura na Ucrânia."