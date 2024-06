Sondagens no Reino Unido preveem "extinção eleitoral" dos Conservadores

Três sondagens britânicas divulgadas este sábado apresentaram um quadro sombrio para o Partido Conservador do primeiro-ministro Rishi Sunak. Um responsável alertou que o partido enfrenta a "extinção eleitoral" nas eleições de 4 de julho.

As sondagens são divulgadas pouco depois de já ter passado metade da campanha eleitoral, numa semana em que tanto os Conservadores como os Trabalhistas apresentaram os manifestos, e pouco antes dos eleitores começarem a receber os boletins de voto por correspondência.

Sunak surpreendeu muitos no próprio partido ao anunciar eleições antecipadas a 22 de maio, contra as expectativas generalizadas de que esperaria até ao final do ano para dar mais tempo à recuperação dos padrões de vida após a inflação mais elevada dos últimos 40 anos.

A empresa de sondagens Savanta apurou que 46% das intenções de voto são do Partido Trabalhista de Keir Starmer, um aumento de 2 pontos em relação à sondagem de cinco dias antes, enquanto o apoio aos Conservadores caiu 4 pontos, para 21%. A sondagem foi realizada de 12 a 14 de junho para o Sunday Telegraph.

A vantagem de 25 pontos do Partido Trabalhista é a maior desde o governo da antecessora de Sunak, Liz Truss, cujos planos de corte de impostos levaram os investidores a abandonarem os títulos de dívida do Estado britânico, elevando as taxas de juro e forçando uma intervenção do Banco de Inglaterra.

“A nossa investigação sugere que esta eleição poderá ser nada menos que a extinção eleitoral para o Partido Conservador”, disse Chris Hopkins, diretor de investigação política do Savanta.

Uma outra sondagem da Survation, publicada pelo Sunday Times, prevê que os Conservadores podem acabar com apenas 72 assentos na Câmara dos Comuns, de 650 membros - o mais baixo nos quase 200 anos de história do partido - enquanto os Trabalhistas conquistariam 456 assentos.

Em termos percentuais, a sondagem da Survation mostra os Trabalhistas com 40% das intenções de voto e os Conservadores com 24%, enquanto o partido de extrema-direita Reform UK, de Nigel Farage - um adversário de direita dos Conservadores - está com 12%.

Uma terceira sondagem, realizada pelo Opinium para o Observer de domingo e realizada de 12 a 14 de junho, também mostra os Trabalhistas com 40% das intenções de voto, os Conservadores com 23% e os Reformistas com 14%, com os dois maiores partidos a ceder terreno a rivais mais pequenos.